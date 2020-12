Organizaciones sociales reclaman un bono de $10 mil para desocupados

Varias organizaciones sociales cortaron hoy los puentes de Alderetes y el Lucas Córdoba, en reclamo de asistencia del Estado y el pago de un bono de $10 mil para todos aquellos que hoy están desempleados y dejaron de cobra el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Estamos acá para decirle a este Gobierno que no damos más. La gente tiene hambre y hoy ya no tiene más el IFE, hoy los jóvenes no tienen nada. Creo que tiene que haber una solución y el Gobierno tiene que dar un subsidio para poder pasar la Nochebuena. También estamos acá para que nos den los módulos alimentarios navideños para que los compañeros tengan aunque sea un pan dulce. Estamos pidiendo un bono navideño de $10.000 para pasar la Nochebuena, que los compañeros tengan un sustento para poder seguir adelante”, comentó Gabriela Gramajo, del Polo Obrero.

