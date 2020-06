Ordenan al Gobierno porteño garantizar la conectividad de los estudiantes

El juez Andrés Gallardo ordenó al gobierno porteño que entregue a todos y todas las estudiantes en condición de vulnerabilidad social un dispositivo que le permita continuar con la educación a distancia en el marco de la pandemia. Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, afirmó que “al haber brecha digital hay brecha educativa” y lamentó: “Ahora no puedo dar las clases a todos por igual si los estudiantes en sus casas no cuenta con los dispositivos necesarios. No puede ser que a mis clases solo accedan quienes tienen plata”.

En comunicación con el equipo de Buen día, desmintió a Horacio Rodríguez Larreta, quien había asegurado que un 93 por ciento de los estudiantes tenía conectividad, y pidió que el jefe de Gobierno porteño cumpla con lo dispuesto por la Justicia. En ese marco, manifestó: “Larreta pone wifi en las plazas para los runners y no para las escuelas”.