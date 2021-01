Orán: No se pudo tratar el caso del concejal imputado por abuso sexual

El Presidente del Concejo Deliberante de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán Lucas Tévez fue imputado por la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género María Soledad Filtrin Cuezzo, como autor del delito de abuso sexual simple. El cuerpo deliberativo debía tratar en sesión extraordinaria la situación del edil hecho que no pudo concretarse ya que siete ( 7) concejales oficialistas no se presentaron por lo que no hubo quorum. En contacto con Radio Nacional Tartagal la concejal Verónica Hilario (FdT) dio su opinión al respecto y manifestó que desde su bloque pedirán una nueva sesión en los próximos días:

