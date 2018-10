Opinan que la Junta Electoral no debe responder a ningún poder del Estado

La conformación de una Junta Electoral sigue siendo tema de discusión, ya que distintos legisladores tucumanos presentaron proyectos de cómo debiera conformarse y si debiera o no responder a poder del Estado. En ese sentido, el legislador peronista Marcelo Caponio dijo que la Junta Electoral debería tener un rango como el del Tribunal de Cuentas. “Presenté un proyecto de una Junta Electoral, siguiendo estas líneas, de que no esté bajo la dependencia de ningún poder y que se integre conforme, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la provincia. La Junta Electoral tiene el mismo rango, por así decirlo, que el Tribunal de Cuentas de la provincia, es un organismo administrativo que no dicta resoluciones judiciales. Esa es la naturaleza de nuestra Junta Electoral. Hay proyectos que tienen otro sentido y de distintos legisladores, no la atribuyamos a ningún partido político, que quieren una Junta Electoral dependiente del Poder Judicial, integrada por un juzgado electoral con apelaciones a la Corte Suprema de la Provincia”, explicó Caponio a Radio Nacional Tucumán.