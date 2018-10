Opinan que el principal sospechoso no debería haber estado en libertad

El crimen del adolescente Valentín Villegas sacudió a la sociedad tucumana que expresó su pesar por el hecho, y también su hartazgo por la creciente inseguridad que se vive en la provincia. Al respecto, el secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró, dijo que el principal sospechoso del crimen, Franco Valdez, debería haber estado preso por las causas que tiene en su contra. “El error sigue siendo mío por no haberme comunicado con Santiago y pido disculpas por eso. Siento mucho lo que ha pasado. En cuanto al hecho en sí, es un crimen aberrante de una criatura de 15 años perpetrado por alguien que no debería haber estado en libertad. Esta persona tenía ya causas pendientes con la Justicia por robo y uso de armas. Este es un planteo que se tiene que hacer la Justicia y también la estructura policial. Por otra parte, nosotros no hemos desplazado a la Policía. Sí hemos tratado de colaborar en la situación. Yerba Buena carecía de una suficiente cantidad de policías, y una de las maneras que hemos actuado es operar con la Guardia Urbana”, explicó el funcionario.