Operativos sanitarios con el dispositivo DETeCTar en El Impenetrable

A través del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr), el Ministerio de Salud Pública del Chaco, realiza la búsqueda en territorio, casa por casa, de casos positivos de COVID-19, y con motivo de la situación sanitaria en El Impenetrable, realizó 101 hisopados en las localidades de El Sauzalito, Tartagal, Belgrano y parajes cercanos. Las autoridades sanitaria ya tienen el resultado de 20 pruebas efectuadas a personal de salud y en todos los casos fueron negativos: “estamos esperando los resultados y quienes se encuentran aislados en forma preventiva, están en buen estado” indicó el director de Emergencias Médicas de la provincia, Nicolás Ivancovich, quien estuvo a cargo del operativo, y en diálogo con María Blanca de la Riega de Radio Nacional Resistencia, brindó detalles del mismo: “en El Sauzalito tenemos un sólo paciente con coronavirus positivo que fue derivado al hospital de Juan José Castelli. De los 101 hisopados que realizamos uno sólo dio positivo, el comisario que está en esa ciudad con atención respiratoria mecánica, y de ese total prevemos por lo menos dos casos positivos”, señaló.

El médico puso en valor la actitud de la población de la zona: “que siempre nos recibió de una muy buena manera, nunca tuvimos el más mínimo inconveniente. Acá la situación de la asistencia y el concurrir a estos lugares, quiero decir que muchos no quieren hacerlo, es muy bien recibido y nos preguntan cuando volveremos. Quiero mencionar que la posibilidad de hacerlo vía aérea es fundamental, tanto desde el punto de vista de tiempo como del sanitario. Hay que recordar que la pista es de tierra y está en el medio del monte, y por lo tanto el clima es una variable muy especial.

Muchos no conocen el Impenetrable, y hablan y critican y tienen que saber que todos sus habitantes tienen el derecho de ser asistidos por el Estado”, afirmó.

Ivancovich dijo que, además de los testeos, se capacita al personal de laboratorio y médicos quienes aprendieron a realizar los hisopados: “y eso genera un reforzamiento de las capacidades y fortalece la gestión en el lugar. Son muchos quienes trabajan en forma anónima y es muy valioso si lo comparamos con los que están con un certificado médico sólo para no trabajar, es por eso que las comparaciones que muchas veces se realizan, no son útiles porque se hacen con contextos geográficos, sociales y culturales muy diferentes”, aseveró.

El director de Emergencias Médicas señaló la importancia del trato que se da a las personas: “hay que hacerlo no por lo que son sino por lo que pueden llegar a ser y el potencial que tienen. La inversión en recursos humanos es fundamental porque este virus no hace diferencias y ojalá que todos tengamos responsabilidad individual y consciencia social”, expresó.

“La información basada en la evidencia es una herramienta para no caer en la psicosis, la paranoia y el miedo”, dijo al agradecer el apoyo de los medios de comunicación.