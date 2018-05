Operativo en Tres Cruces

Desde el escuadrón 21 de Gendarmería Nacional con asiento en La Quiaca, el jefe de esa unidad comandante mayor Severo Haberkorn, puso de relieve la incautación de más de 4 kilos de clorhidrato de cocaína, en encomiendas que tenían como destino la ciudad de Buenos Aries. La autoridad manifestó que desde principio de año se denota la modalidad de fraccionamiento de la droga, para no ser detectada. Además indico que en esta oportunidad no se logró detener a ninguna persona, ya que al ser enviada, no se puede detectar rápidamente responsables, aunque se investiga la procedencia.