Operación Vida , en Catamarca

En los estudios de “La Radio de Todos” nos visitó Enrique Molina, coordinador y vocero de la Fundación Rey de Reyes y de este evento solidario que recorre San Fernando del Valle de Catamarca .Esta es la charla con el representante de Operación Vida Catamarca con Susana Santillan y Guillermo Farias.

“Operación Vida impacta en barrios, escuelas y hospitales”

En el día de hoy los 400 voluntarios de la Fundación Rey de Reyes de Buenos Aires y muchos catamarqueños se organizaron en diferentes grupos de trabajo. Los barrios Villa Eumelia, Virgen Niña, Chaparral, Montecristo y Virgen Del Valle amanecieron con una “invasión de amor, fe y esperanza”. La actividad es incansable: los médicos atienden a los vecinos, los voluntarios llegan puerta a puerta entregando un bolsón con 10 kg de alimentos recordándole a cada persona con la que se cruzan que “Dios no se olvidó de ellos”. Peluqueros y manicuras atendieron a casi 200 personas. El equipo de payasos juega con los niños del lugar que entre juegos y canciones reciben amor y abrazos y se llena de alegría cada vecindario. Verlos en acción impacta y emociona sobre todo para una vecina que había perdido recientemente a su esposo y dos hijos en un accidente. “Viene bien la comida, se los agradezco, pero en realidad, lo que estaba necesitando era este abrazo y estas palabras de fe que me dieron” declaró con lágrimas en los ojos.

El operativo solidario también alcanzó la Unidad Penal de Catamarca, el Hospital Interzonal “San Juan Bautista” y el Hospital de Niños “Eva Peron”. Las escuelas del barrio “Los Ceibos” primaria Nª182 y los jardines Nª1 y 7 se alegraron en gran manera no solo por los abundantes regalos que recibieron sino también por las interpretaciones de los payasos y del grupo de arte con los que hicieron talleres de imagen y belleza y grafitis; por su parte la secundaria Nª76 vio a sus alumnos conmovidos hasta las lágrimas con el grupo teatral “El Artesano” que desarrolló una representación muy impactante sobre bullying, autoestima y contra el suicidio.

No hay otra intención que guíe este movimiento que “hacer la obra de Jesús: estar con aquellos que están en necesidad, identificarse con la necesidad ajena”. Ellos lo describen así, con emoción en la mirada y una sonrisa que contagia.

La expectativa crece con la gran fiesta de cierre de Operación Vida que se está preparando para el viernes 14 de abril a las 19 hs en el Parque Adán Quiroga.