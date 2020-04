Omaggio al personale medico e di altri servizi essenziali

Gli applausi, così come avviene in altre parti del mondo, sono diventati il modo attraverso il quale, ogni sera, alle ore 21 dell’Argentina (24 UTC), nelle principali città del paese si ringrazia il lavoro svolto dal personale sanitario e da altri lavoratori dei servizi essenziali, i quali, in mezzo alla quarantena obbligatoria, affrontano il compito di contenere la diffusione del Covid-19 nel paese.

Lo staff di Rae Argentina al Mondo ha realizzato un video casalingo e ha registrato audio, nelle condizioni precarie imposte dalle attuali circostanze speciali.

DESCARGAR

​Staff RAE: Laureana Rubinetti, Julieta Galván, Mirta Cánepa, Rayén Braun, Keiko Ueda, Lina Ji, Eric Domergue, Fernando Farías, Caritina Cosulich e Marcelo Chelo Ayala.

Web: Martín Bibiloni – Julián Cortez / Video: Eric Domergue / Produzione: Silvana Avellaneda