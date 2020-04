Oliva: “Hoy Bordet anunciará nuevas excepciones a las que vamos a adherir”

El Intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva se refirió al cumplimiento del mes ed aislamiento y de la situación de que Concepción del Uruguay no tenga casos de coronavirus; “Hay una gran parte de la sociedad que lo entiende y tiene mucha contracción social al cumplimiento y hay gente que no lo entiende, son por suerte los menos pero nos ponen en riesgo innecesariamente”, advirtió. “El virus no pasa por debajo de la puerta, no salta las medianeras ni sube el ascensor”, “es altísimamente probable que tengamos (ojalá) muy pocos pacientes con Covid”. “Hoy el gobierno provincial anunciará las nuevas excepciones a las que nos vamos a adherir automáticamente”.

