Oh! Carol, Oh! Neil

Momento vintage. La canción homenaje de este episodio relata sinsabores que una mujer le provoca a un novio abandonado.

“No soy más que un tonto, querida. Te quiero aunque me hayas tratado mal. Me has hecho daño y me haces llorar. Pero si me dejas, yo sin duda moriré”.

La chica aludida es Carole King y esa es parte de la letra, traducida. Neil Sedaka compuso Oh! Carol a los 18 años.

Neil y Carol nacieron en el mismo barrio neoyorquino de Brooklyn. Juntos fueron a la secundaria en Queen College. Y entre ellos surgió algo más que una amistad, algo no duradero pero fuente de inspiración para un hit que en 1961 alcanzó el puesto número nueve.

Aparentemente el contenido del tema no le cayó en gracia a King, quien entonces respondió con otra canción, llamada Oh! Neil, que utiliza la misma melodía y ritmo pero expresa:

“Te he amado durante tanto tiempo que nunca soñé que me escribieras una canción. Soy Carol y vivo en Tennessee. Nunca esperaba que me recordases. Cariño, cuando te vi en el baile mi pulso soltó un latido. Mi corazón se sentía tan pesado como si hubiese comido demasiado (…) Sin embargo a mi abuelito no le gustan tus canciones. Dijo que si las toco yo, ciertamente moriré. ¡Mira, le veo venir con su escopeta! No hay nada que hacer. ¡Oh, Neil! ¡Seguramente voy a morir por ti!”. Se oye un disparo de escopeta y el abuelito exclama: “¡Le dije a esta chica que no toque las canciones de Neil Sedaky!”

Con el tiempo Carol se arrepintió de haber escrito una letra tan irónica, por lo cual en su siguiente disco a su ex le dedicó Will you love me tomorrow? (¿Me amarás mañana?), tema escrito por su entonces marido Gerry Goffin y que se convirtió en otro éxito.