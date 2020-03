Offrono aiuto agli abitanti delle isole Malvinas

A nome del governo argentino, il segretario per le questioni relative alle isole Malvinas, Antartide ed Atlantico Sud, Daniel Filmus, ha contattato in data odierna l’ambasciatore del Regno Unito a Buenos Aires, Mark Kent, per informarlo sulla disponibilità della Repubblica Argentina a collaborare con gli abitanti delle isole Malvinas, a seguito della situazione generata dalla pandemia di coronavirus.

Filmus ha affermato: “Ho trasmesso all’ambasciatore Kent il messaggio del Ministro degli Esteri argentino, Felipe Solá, sul bisogno che, in momenti così difficili, la solidarietà sia la strada per superare la situazione provocata dal coronavirus”.

Nel suo contatto con l’ambasciatore del Regno Unito, il segretario per le questioni relative alle isole Malvinas, Antartide ed Atlantico Sud ha accennato la possibilità di collaborare con gli abitanti delle isole attraverso l’invio di alimenti freschi, materiale medico, o test per individuare il virus che provoca il Covid-19, così come la disponibilità di mezzi per effettuare voli umanitari che risultino necessari e luoghi di assistenza in centri medici del territorio continentale argentino.