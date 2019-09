Odd Man Out: apuesta internacional del Teatro Ciego de Argentina

Odd Man Out es el nuevo espectáculo de Teatro Ciego en coproducción con las compañías off-Broadway Theatre C y Cuchame, que se estrenará e n Buenos Aires el jueves 17 de Octubre a las 20 hs. Odd Man Out -cuya traducción coloquial al español sería la expresión “Sapo de otro pozo”- cuenta la historia de vida de un músico que al haber nacido ciego busca realizarse independientemente de su discapacidad.

El público será parte de los pensamientos y sensaciones del protagonista desde la más absoluta oscuridad con la obra transcurriendo a su alrededor en 360°. El espectáculo propone un recorrido por su vida entre las ciudades de Buenos Aires y Nueva York.

RAE-Argentina al Mundo conversó con el director de la obra, y uno de los creadores del Centro de Teatro Ciego Argentino, Martín Bondone.

www.teatrociego.org

Producción y Entrevista: Silvana Avellaneda – Operación Técnica: Gustavo Marín – Redes: Julián Cortez