Obreros de Ambar retomaron medidas de fuerza por incumplimiento de acuerdo

Lxs trabajadorxs de la empresa AMBAR CIA minera, se encuentran con medidas de fuerza bloqueando los ingresos a la planta ante el incumplimiento por parte de Santiago Sapag, del acuerdo firmado por el hace 15 días. La patronal no solo incumplió el acta si no que pretende hacerles pasar por una crisis que no existe en ningún momento han parado de producir. Los salarios correspondientes a la quincena no se han depositado aún. Salen todos los días entre 13 y 14 camiones cargados todos los días, transportes internacionales (chilenos) y de corralones regionales. Retomar las medidas de fuerza es el recurso de la última opción ya nos estaban mintiendo mucho, ya la gente se canso de mentiras y lo único que nos quedaba era parar la planta, porque el rompió un acuerdo firmado que el próximo viernes pasado se iba a pagar la última quincena normalmente, hasta ahora no han hecho ningún deposito según el acuerdo nos hicieron esperar hasta el lunes, y no llego la plata y hoy nuevamente con mentiras así que los esperamos hasta el mediodía y como no se ha hecho ningún deposito acá tomamos la planta, así que hasta que hagan los depósitos de todos los compañeros no vamos a levantar el paro. Es por esto que lxs trabajadorxs, en asamblea, han decidido parar la producción, y exigir no solo que se pague en tiempo y forma, si no también que se hagan efectivos los puntos del acta que se firmó.

Esta empresa, ligada al gobierno provincial, se maneja discrecionalmente amenazando con despidos, rebajas salariales (que ya hizo), pago de salarios en cuotas, etc. Han aprovechado la pandemia para ajustar y sostener sus ganancias a costa de la salud y la vida de lxs trabajadorxs.

Exigimos que se cumpla el acta:

– Pago en tiempo y forma

– Premios por producción

– Apertura de paritarias

– Apertura de los libros contables

Así, de la siguiente forma en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, Héctor Cárcamo, delegado de los trabajadores de la Empresa Ambar Cía. Minera, explico la situación…