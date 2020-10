Nuri Ribota: “cuando la justicia llega tan tarde, ya no es justicia”

El próximo 31 de octubre se cumplen 17 años del homicidio de Paula Toledo. Pocos días se informó que la Suprema Corte de justicia de Mendoza rechazó el recurso de casación en la causa por el abuso sexual seguido de muerte de la adolescente y confirmó la prescripción de la acción penal contra tres de los acusados, por lo que sólo será juzgado Marcos Graín en un nuevo juicio, con fecha todavía no fijada.

A partir de conocer esta información, dialogamos con Nuri Ribota, madre de Paula, quien dijo a LV4 Nacional San Rafael que “se junta el aniversario de la muerte de Paulita y esta noticia, que me ha puesto muy nerviosa, porque todavía tenía un poco de esperanza. Ya hace un tiempo le había dicho al abogado que no quiero seguir más, porque veía que no avanzaba. Son tan lerdos los términos de la justicia, que terminamos en que la Corte dice que la causa prescribió aunque no para Graín, porque estuvo prófugo durante 3 años. Todo esto me indigna, me pone mal, ¿por qué no me dijeron en principio que los menos res no podían ser condenados?.

Nuri también lamentó que no se haya cambiado la carátula a femicidio, como lo solicitó el juez Peñasco.

Respecto del juicio contra Graín manifestó su deseo de que se haga justicia, “para que Paula pueda descansar en paz. Desgraciadamente no puedo cumplir lo que le prometí cuando la vi desfigurada en el ataúd. Le dije que hasta el último día de mi vida voy a luchar para que se haga justicia y que quienes te hicieron esto lo paguen, Poli. Hay gente que lo dijo, fueron ellos, todos estuvieron. No quisieron tomar en cuenta los testimonios de quienes dijeron la verdad. Todo estuvo mal, empezando por el médico forense, fue un desastre lo que hicieron con el cuerpo de mi hija, al que lavaron –recordó Ribota. Me enteré también que para ver si tenía algo en las uñas, le lavaron primero las manos. Me imagino cómo se habrá defendido, que ya con rigidez cadavérica, no le pudimos abrir las manos, ¡Cómo se habrá defendido! Tenía también una marca de una mano en el cuello. Había tierra su boca y en la laringe, al haber respirado”.

La señora Ribota aseguró que ya no cree en la justicia, enumeró toda una serie de pruebas que fueron desestimadas y dijo que Paula fue sacada de la casa, cuando ella abrió la puerta a alguien conocido y que está segura de que esa persona fue Graín, quien ha sido reconocido por un vecino, quien declaró haberlo visto esa noche en la vereda de la casa.

Finalmente mencionó que una sentencia condenatorio contra Graín no va a atenuar su dolor ni a consolar su tristeza.

“No será ni consuelo, ni satisfacción, ni alegría, porque la justicia cuando llega tan tarde, 17 años después, ya no es justicia”.