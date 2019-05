“Nunca hubo  química”, dijo Jaite

Por Daniel Corujo-

El ex capitán de Copa Davis Martín Jaite señaló que “nunca hubo química” con Juan Martín Del Potro, y que “no pudimos construir una relación de cariño, de respeto. La verdad, no sé porque”.

También agregó que no cree que no juegue el ATP de Buenos Aires “porque yo soy el director. no soy tan importante para que tome esa determinación”.

“Seguramente algo con Mariano Zabaleta le hicimos algo sin querer a Juan Martín. Habré hecho cosas que no le gustaron. También estimo que para él yo era David Nalbandian con quien no se llevaba bien”, explicó el hoy dirigente de la AAT.

Jaite realizó estas declaraciones en el podcast de tenis “Tres Iguales” en una larga entrevista con el ex capitán de Copa Davis donde en más de una ocasión repitió “no se´que pasó y Zabaleta, tampoco”.

Los cruces entre Jaite y Del Potro se remontan a la final de la Copa Davis en Mar del Plata, en el 2008 en Mar del Plata. “Aquella semana fue muy triste. Y conforme pasaban los días me daba cuenta que se iba pudriendo todo. Se equivocaron en discutir hasta último momento por dinero”.

Contó además que “tuvimos varios roces con Franco Davín -entrenador de Del Potro- y su equipo de trabajo.”Con Franco, cuando jugábamos teníamos una muy buena relación”, agregó.

Más puntualmente en su relación con el jugador en la Davis, Jaite contó que en la serie ante Croacia en el 2012 “lo tuve que obligar a Juan a ir a la cena oficial”.

“Y cuando no jugó el punto del domingo ante República Checa ese mismo año, nos enteramos por un twitter. Insólito. Ese domingo nos dijimos todo lo que nos teniamos que decir. Pero hay momentos en que no podés forzar”, señaló resignado.

Por último, “contó que a Del Potro lo conoció a los 15 años en los Futures y que en Roma conicidieron y charlaron cuando yo entrenaba a Gastón Gaudio y Juan vino a pedirle ayuda tecnológica a Gastón por un inconveniente en su telefono. Le di wild cards en esos Futures, en los challengers y en el ATP”.