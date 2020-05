Nuevo sistema de demarcación para ingresar al hospital Julio C. Perrando

En los últimos días pudo observarse que en el ingreso, por avenida 9 de julio, al hospital Julio C. Perrando de Resistencia fueron pintadas dos líneas, una de color azul y otra de rojo que a manera de senda peatonal tienen destinos diferentes. En charla con María Blanca de la Riega de Radio Nacional Resistencia, el subdirector del hospital, Daniel Pascual, dio precisiones de la función que cumple cada una de ellas, como también de la capacidad que tiene el lugar para la atención de pacientes covid y no covid y de las inversiones que realizó el gobierno provincial para poder hacer frente a la pandemida de coronavirus: “esas líneas se usan en hospitales de todo el mundo y ahora, con la situación que estamos viviendo, hemos decidido utilizarlas”, explicó.

Pascual considera que la gente entendió el sentido de las líneas: “tenemos mucha colaboración”, e informó que en el hospital siguen funcionando la atención en todas las especialidades médicas: “especialmente la maternidad, que nunca se detuvo”, aseguró.

El especialista recordó que por iniciativa de la directora del hospital, Nancy Trejo, está en marcha un protocolo de guardias mínimas y asistencia a crónicos, por turno telefónicos que funciona todos los días, las 24 horas y destacó: “la inversión del gobierno provincial es extraordinaria y desde la primera notificación del virus desde China comenzó un proceso de trabajos en distintas áreas del hospital, y de las 7 camas que teníamos en ese momento pasamos a las 54 actuales que están habilitadas para tener respirador artificial y estamos soportando perfectamente la pandemia, por supuesto sujetos a las variaciones que pueda presentar la evolución de la enfermadad. Con la inauguración de los hospitales modulares se incrementará la capacidad de atención a los pacientes de riesgo, especialmente porque habrá incrementos de casos, tanto de COVID-19 como de otras afecciones respiratorias propias del invierno”, aseveró.

Pascual tuvo expresiones muy duras en contra de quienes militan la denominada ‘anticuarentena’ y los ‘invitó’ “a visitar las salas de terapia intensiva para que se den cuenta de la necesidad de quedarse en casa. Los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres” precisó.

Funcionamiento del sistema de ingreso al hospital Julio Perrando de Resistencia:

Según informó el Ministerio de Salud de forma oficial la línea roja hay que recorrerla si la consulta es realizada por una persona que tiene síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato). Va por fuera del hospital, lo rodea hasta llegar a otro ingreso por avenida Nicolás Rojas Acosta, que la llevará al consultorio de febriles, y de donde se revisará cada caso.

Si la consulta es por cualquier otra patología o el paciente necesita atención en la guardia, debe seguir la línea azul, llegando al consultorio de triage donde le realizarán unas breves preguntas para determinar la urgencia. Del triage resulta la gravedad y la urgencia de la consulta: atención inmediata; con espera de no más de 15 minutos; con espera de no más de 30 minutos; con espera de no más de dos horas; y la más leve con espera de no más de cuatro horas.

El paciente entra, se encuentra con un sector de orientación (funciona las 24 horas) que le toma temperatura y le hace un cuestionario. Si es un paciente febril que puede moverse por sus propios medios sigue linea roja al consultorio de febriles. Dependiendo del grado de afectación, se le practica un hisopado y es internado o enviado a su hogar, previo contacto con el 0800-444-0829. Si requiere internación, hay una línea roja que continúa hacia el Hospital Modular que aún no está habilitado.

También hay otra línea roja que dirige a la Pastilla 6 del hospital, donde se internan en este momento a pacientes con COVID-19. Todo ello, aún sin saber si el hisopado dio positivo, pero con un paciente con afección respiratoria y fiebre. Con el dibujo de las líneas se busca que una parte del hospital quede lo más limpia y libre que sea posible del virus.

Hay que destacar que en lo referido a la construcción del hospital modular en el predio del hospital Julio Perrando que la obra civil está terminada, y se espera que las Naciones Unidas envíe el equipamiento correspondiente como camas y respiradores.