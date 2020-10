Nuevo criterio para infectados leves de Covid-19

Se trata de pacientes confirmados con Coronavirus pero con síntomas leves o moderado y que hicieran una cuarentena en sus casas, podrían recibir el alta al día 10 y no a los 14 días como era hasta ese momento. Siempre y cuando en las últimas 48 horas no hayan manifestado síntomas.El médico infectólogo y miembro del COE Córdoba Juan Pablo Caeiro aseguro que “Luego del día 10 y sin presentar síntomas, ya no contagia , entonteces se puede dejar de estar encerrado”. En Córdoba la ocupación de las camas en U.T.I y en hospitales es del 62%, al ser consultado sobre la preocupación por el aumento de casos dijo que “Hay que estar atento sobre todo la gente grande y los que tienen sistema inmune mas débil”.

DESCARGAR