Nuevas restricciones: “El Estado ya no financiará a los especuladores”

Las medidas que anunció al Banco Central para la restricción de compra de dólar ahorro para trabajadores que se encuentren en relación de dependencia y hayan sido beneficiadas por el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), servirán para cortar con la especulación. “El 1,2% de la población argentina, es decir 540.000 personas, que son los que viven o generan ganancia o algún tipo de rentabilidad a través de la compra-venta de dólares. Al resto de los argentinos no nos mueve el amperímetro para ir y venir a comprar dólares. Ahora el Gobierno lanzó los ATP, que son los Aportes al Trabajo y la Producción, por el que se aporta hasta el 80% del sueldo de trabajadores de grandes empresas. En un entrecruzamiento de datos entre el Banco Central, AFIP y Anses, descubrieron que, el 80% de esos trabajadores estaban comprando dólares. O sea que, el Estado le estaba financiando la especulación a esta gente. Entonces, todos los que reciben un ATP, no van a poder comprar dólares. Me parece una medida excepcional”, explicó el economista Alfredo Grassia.

