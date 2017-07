Nuevas denuncias del Colegio de Farmacéuticos por la comercialización ilegal del cannabis medicinal

La titular del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Georgina Giraldi, dijo que celebra la celeridad de la justicia en el caso de la imputación a Daniel Landgren por producir y vender esencia de cannabis sin el debido control:

“El lunes a la mañana hicimos la presentación de la denuncia en la fiscalía y estamos muy conformes con la velocidad en que se resolvió el procedimiento. Lo que nos preocupó es que esta persona dijo que producía la planta y después elaboraba los productos y que él mismo, capacitaba a los doctores sobre su uso. Eso es ejercicio ilegal de la medicina y la farmacia y atribuir capacidades a productos que no se sabe cómo se han producido. Hay controles estrictos, porque si no, podríamos hacer lo mismo con la morfina. Además lleva a la confusión entre el uso como alucinógeno y el uso como medicina. El cannabidiol tiene acciones terapéuticas que en algunos casos actúa bien, pero también tiene acciones adversas. En el 70% de los casos no es bueno. No endiosemos un producto como si fuera una panacea y dejemos su recomendación de uso a los médicos. La ley se hizo para estimular la investigación para que después se elabore en laboratorios públicos y después pueda ser dispensado con un estricto control. Debe hacerse bajo estrictas normas de elaboración y que se pueda ver en la evolución de la enfermedad, si el producto es útil o no.” Georgina Giraldi, vice presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.