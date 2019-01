“Nuestro sistema educativo tiene 550 mil chicos y adultos aprendiendo”

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, inauguraron las nuevas instalaciones del jardín maternal Amanecer en Riobamba y Sarratea, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Durante la inauguración del jardín maternal Amanecer en Guaymallén, el Gobernador destacó que por primera vez en 20 años crece la educación pública por encima de la privada.

Respecto a las políticas educativas de la gestión, Cornejo resaltó: “Los mendocinos necesitamos que el estado mejore todo el tiempo y que tengamos una política social real, que genere el progreso de nuestros niños y que se inclusiva, por primera vez en Mendoza en los últimos 20 años cada vez hay más alumnos presentes en el sistema educativo. Por primera vez deja de crecer la educación privada y crece el sector público y hoy nuestro estado tiene más de 550 mil chicos y adultos estudiando, esto es una cifra record que nos llena de orgullo”.

“La política social que realmente le va a llegar al 80% de las personas, que no nacieron en cuna de oro, es la educación, el progreso y su sociabilización. Estos niños necesitan de un estado que funcione bien y que no regale el dinero, sino que les de las condiciones a cada uno para su desarrollo, y esta es la política que nos va hacer crecer, pero esto no es de un día para el otro, sucesivos gobiernos necesitan mantener en el tiempo esta política social masiva e inclusiva”, añadió el jefe del ejecutivo provincial.