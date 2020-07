Ayer se conoció la noticia que el ministerio de salud de la nación presentó un borrador de la reglamentación a la ley de autocultivo de cannabis medicinal. Además, se prevé la venta de aceite de cannabis en farmacias.

DESCARGAR

El Dr. Nicolás Di Biase es el responsable de la cátedra optativa Cannabis Medicinal en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur.

“Con la cuestión cannabis se ha manoseado mucho la esperanza de la gente. La ley de 2017 no ha facilitado nada y la persecución sigue existiendo. Nuestra ciudad es famosa por la persecución a los cultivadores. Esto es algo que ya no resiste una discusión de si o no. Hay que hacerlo”.

Respecto a la polémica sobre el uso del cannabis, Di Biase consideró que “se ha hecho un lavaje cerebral en los últimos 90 años. Somos hijos del prohibicionismo”.