Nouveau coronavirus COVID-19

-À ce jour, en Argentine, la plupart des cas sont importés. La transmission locale est détectée lors de contacts étroits, sans preuve de transmission communautaire, et le pays continue d’être en phase de confinement.

-Aujourd’hui, neuf (9) nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés. Il s’agit de cinq (5) personnes dans la ville autonome de Buenos Aires, trois (3) au Chaco et une (1) dans la province de Buenos Aires. Sur les 9, 8 correspondent à des personnes ayant déjà voyagé dans une zone à risque, l’autre est un professionnel de la santé du Chaco qui travaille dans un établissement où des cas confirmés ont été traités.

-Le nombre total de cas confirmés en Argentine est de 65, dont deux décès. Les patients se conforment à l’isolement établi par les autorités sanitaires.

-Les autorités sanitaires provinciales mènent l’enquête épidémiologique sur les nouveaux cas confirmés, pour détecter les contacts étroits afin qu’ils puissent respecter l’isolement à domicile avec un suivi quotidien établi par le protocole.

-Le pays est en état d’alerte élevé afin de sensibiliser à la surveillance épidémiologique et à une réponse intégrée et rapide.

-L’Argentine continue à être en phase de confinement afin de détecter précocement les cas suspects, d’assurer leur isolement, de fournir des soins adéquats aux patients et de mettre en œuvre des mesures d’investigation, de prévention et de contrôle pour réduire le risque de propagation de l’infection dans la population.

-En présence de fièvre et de symptômes respiratoires tels que toux, mal de gorge, difficulté à respirer et après être resté dans des zones où le virus circule ou avoir été en contact avec un cas confirmé ou probable, la population est instamment priée d’entrer immédiatement en contact avec le système de santé, de lui communiquer ses antécédents de voyage et d’éviter tout contact social. Il est important de suivre les recommandations de la juridiction dans laquelle on réside concernant le mode de consultation.

-Les personnes qui retournent au pays et qui sont restées dans des zones de transmission du nouveau coronavirus (Chine, Corée du Sud, Japon, Iran, Europe, États-Unis, Chili et Brésil) doivent être placées en isolement préventif pendant 14 jours et ne doivent pas se rendre dans des lieux publics tels que le travail, les loisirs, les sports et les lieux sociaux. Comme il s’agit d’un isolement préventif, en cas de nécéssité de retourner dans le lieu d’origine, si la personne est asymptomatique, elle peut le faire. Les recommandations sont dynamiques, en fonction de l’évolution de la situation locale et mondiale.

-L’équipe de santé de tout le pays, du secteur public, de la sécurité sociale et du secteur privé, est invitée à rester vigilante et à suivre les recommandations en vigueur à ce stade, qui sont disponibles sur le site du ministère de la Santé.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19