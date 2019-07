Luego del triunfo frente a Chile por 2 a 1, el capitán del seleccionado argentino no entró a la cancha para recibir ni la medalla ni el premio para el equipo. Leo Messi estalló contra la Conmebol y sostuvo que los jugadores argentinos “no debemos ser parte de esta corrupción”.

“Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol”.