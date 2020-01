Nos visitó Rafael Spregelburd: El teatro de la Argentina al mundo

En una nueva emisión de “Verano 2020” nos visitó el actor y director teatral Rafael Spregelburd y nos contó su experiencia trabajando tanto en el país como en el exterior.

“Los textos los escribo para mi, muchas veces ocurre que no los puedo estrenar en el país y sí en Europa. Creo que mi trabajo no le interesa a los teatros públicos. “La terquedad ” fue una gran sorpresa, fue un éxito en otros lugares del mundo, pero no imaginé que ocurra lo mismo en Argentina”, expresó Spregelburd.

“Escribo muy poco en mi casa, es muy difícil, generalmente lo hago en los viajes de trabajo”, destacó. “Siempre que estoy en un proyecto de actuación estoy feliz”.