Nos visitan el grupo J.E.N. y la fundación estrellas amarillas de la pampa

La Fundación Estrellas Amarillas junto al grupo JEN realizan tareas de concientización en escuelas de El Bolsón.

Estrellas Amarillas tiene como objetivo concientizar a los jóvenes de nivel secundario respecto de la importancia y la responsabilidad que representa conducir un vehículo, respetando las normas y a los transeúntes.

En ese sentido en la localidad de El Bolsón se realizaron actividades en el cet 23 de Mallín Ahogado, mientras que ayer realizaban actividades en la ESRN Nº 48 junto a representantes del grupo JEN.

Silvia González, fundadora y presidentas de Estrellas Amarillas, señaló que “Nuestra fundación nació por el dolor de la muerte de mi hijo, yo era fotógrafa de un diario de la provincia de la pampa y a partir de lo que me pasó con mi niño, me di cuenta que con la justicia no alcanzaba y que necesitábamos cambiar leyes, fue ahí donde apuntamos a la educación de los jóvenes, desde hace 6 años realizamos talleres de prevención”.

En esta oportunidad la fundación Estrellas Amarillas colocarán carteles en las rutas nacionales de las localidades de Gaiman, Esquel y Choele Choel mediante una resolución autorizada por la Dirección Nacional de Vialidad.

En el contexto de esta visita la Fundación reconoció al área de tránsito de El Bolsón por la tarea que vienen realizando en la prevención de accidentes. Lo comentaba Leandro De Leoni en radio Nacional.