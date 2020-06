“Nos golpea la pandemia, no la cuarentena”

DESCARGAR

Lo aseguró Martín Navarro, director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. Explicó que en los lugares donde no hubo cuarentena la economía también esta golpeada. En los próximos días el Presidente reunirá al Consejo Social Económico para acelerar las políticas de ayuda

“Venimos de un estado que ha quedado muy diezmado luego de 4 años, no es por echar culpas pero hasta hace poco el Ministerio de Salud era una secretaría, el de Trabajo lo mismo y el de Economía sumergido en resolver una deuda tremenda, sobre la cual hoy se está haciendo un trabajo titánico” Aseguró Navarro además de explicar que la resolución de esta deuda va a definir las políticas argentinas de los próximos años y más en este nuevo contexto de una pandemia que ha paralizado todo.

Según el funcionario nacional estamos ante la sensación de que tal vez esté “el año perdido” y frente a esto es necesario acelerar las acciones tanto para la ayuda social como para la reactivación de la economía.

Por otra parte, Navarro sostuvo que “lo que nos golpea es la Pandemia, no la cuarentena, porque la economía no solo en Argentina está sufriendo sino en el mundo. Podemos ver que en las partes del mundo donde no hay cuarentena también está golpeada la economía”

Además adelantó que en los próximos días el Presidente Alberto Fernández va a reunir al consejo social económico porque le preocupa que esta situación golpee a sectores de la sociedad que ya vienen muy golpeados de antes.

Por último aclaró que todos y todas debemos ser muy responsables con la emergencia sanitaria ya que “cuando cometemos errores sin pensar demasiado en los costos sanitarios, esos errores se pagan con vidas. No solo el gobierno sino toda la sociedad tiene que tenerlo en cuenta. El principal acuerdo no es salud versus economía sino que no hay economía sin salud”

Martin Navarro participará Mañana jueves 25 a las 19 horas de una charla vía Zoom y Facebook Live con referentes mendocinos organizada por Agenda Mendoza y compartirá cartel con Carlos Quenan de la Universidad de París, Silvina Batakis de la Secretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior y Martín Hinojosa presidente del INV. Para participar hay que comunicarse vía Facebook, Instagram o Twitter al perfil @AgendaMendozaOk