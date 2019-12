RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Geschichte des Rock&Rolls in Argentinien

„Pappo” Napolitano begann im Alter von 12 Jahren Gitarre zu spielen.

Sein erstes Ensemble gründete er in seinem Stadtviertel, es hieß „Los Buitres“. Später spielte er bei einigen der wichtigsten Bands in der Geschichte der Rock&Roll-Musik Argentiniens wie “Engranaje”, “Los Abuelos de la Nada”, “Conexión 5”, “Los Gatos”, “Manal” und “La Pesada del Rock and Roll”…

Songs: „Juntos a la par” und „Mi vieja”

Text: Gustavo Ríos

Technik: Marcelo Marín

Stimme: Rayén Braun