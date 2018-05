Noche copera en Belo Horizonte

Se juega mucho el cuerpo técnico del pampa Biaggio a partir de las 21.45 en su visita a Brasil.

Eliminar al Atlético Mineiro permitirá cumplir el segundo objetivo del semestre para este equipo que viene en alza. Se queda afuera de la formación el capitán Nicolas Blandi por una molestia física mientras que vuelven a la titularidad Paulo Díaz, Mercier, Gudiño y Barrios quien cumplió 20 años ayer.

Por su parte el equipo brasileño no concentra a la mayoría de sus titulares debido a que tiene otros objetivos y estará presente el ex River, Tomas Andrade. Los once del ciclón serán: Navarro, Díaz, Coloccini, Senesi, Rojas, Gudiño, Mercier, Piris, Barrios, Botta y Reniero.

El árbitro sera Julio Bascuñan esta noche de Copa Sudamericana.