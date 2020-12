“No voy a permitir que nos digan corruptos a mí, ni a mis ministros”

El gobernador de Chubut Mariano Arcioni, brindó esta mañana una conferencia de prensa en medio del escándalo por coimas que se abrió tras la aparición de audios y videos de diputados provinciales vinculados a la instalación de la actividad minera, materia que aún esta pendiente a la espera de la aprobación de la zonificación minera. En este marco, el mandatario ratificó que no retirará el proyecto de Desarrollo minero en la meseta. ‘No voy a retirar el proyecto, ratifico el proyecto que hemos enviado. Es un proyecto con mucho aporte académico sustentado en la seriedad y honestidad de todos los que han intervenido”.

“Con respecto a las noticias que salieron ayer y hoy a primera hora en lo que tiene que ver con el proyecto de desarrollo productivo que enviamos a la legislatura la acusación por parte de una diputada, que estamos esperando su presencia ante la Fiscalia ya que tenemos entendido que la convocaron para que aporte las pruebas a a través de las declaraciones que hizo en un audio”, dijo en referencia a un audio de la diputada Leila Lloyd Jones en el cual señalaba que había legisladores que consiguieron dinero por su voto.



Por otro lado, “hoy a la mañana hemos visto un video de hace, por lo que escuché y que han manifestado los partícipes de ese video fue hace un par de años, quiero dejar bien en claro ante esta situación que el proyecto que enviamos a la Legislatura de Desarrollo Productivo va a continuar en la Legislatura para que se dé el debate, no voy a ser yo quien va a hipotecar el futuro de la provincia por acusaciones que después se verá si son ciertas o no. No voy a permitir que aquellos que están acostumbrados a viejas prácticas políticas afecte al futuro de los chubutenses, el proyecto va a continuar en la Legislatura, se va a dar el debate como corresponde, con la participación ciudadana, con todos los controles, pero no voy a retirar el proyecto, ratifico el proyecto que hemos enviado. Es un proyecto con mucho aporte académico sustentado en la seriedad y honestidad de todos los que han intervenido, exijo que se debata, que se mejore, con todos los órganos de control, pero no voy a permitir que la acusación de una diputada o un video viejo que no deja de ser un problema interno perjudique a todos los chubutenses. Venimos trabajando hace diez meses en ese proyecto”.

En este sentido, dijo “escucho a intendentes que dicen que no tiene conocimiento del proyecto, es mentira, conozco la fecha y la hora en que se lo presentamos a cada uno de los intendentes, a la Iglesia, a las Universidades, al CENPAT. Presentamos un proyecto con una seriedad que nunca antes tuvo esta provincia”.

Y ratificó: “no voy a retirar el proyecto, ratifico el proyecto que hemos enviado. Es un proyecto con mucho aporte académico sustentado en la seriedad y honestidad de todos los que han intervenido”.

Y finalizó: “como lo dije en el Aniversario del Descubrimiento del Petróleo, hay reservas de gas para 11 años, hay reservas de petróleo por menos de 20 años, Por uno, dos o tres responsables no voy a retirar el proyecto. Lo digo con total convicción no voy a permitir que nos digan corruptos a mí, a mis ministros ni a los diputados”.