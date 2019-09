No, un programa de tv español no comparó a Macri con un pulpo que “tiene la cabeza llena de mierda”

Si tenés algunos segundos, leé este resumen:

El video original es de “Late Motiv”, un programa humorístico español, y compara al animal con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no con el presidente de la Argentina.

La desinformación la compartieron distintos usuarios de redes sociales, entre ellos, el dos veces jefe de gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández.

Circuló también en otros países con la imagen de sus jefes de Estado y fue desmentida por sitios de verificación de Colombia y México.

Circula por redes sociales el video de un programa español en donde los presentadores supuestamente comparan al presidente de la Nación, Mauricio Macri, con un pulpo porque “tiene la cabeza llena de mierda”. Sin embargo, Reverso pudo comprobar que esto es falso: el video original muestra una imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no de Macri. Sumado a ello, el mismo video circuló en Venezuela, Colombia y México con la imagen de los jefes de Estado de esos países.

El video “fake” tuvo más de 200 mil reproducciones y fue compartido por más de 15 mil usuarios de Facebook, junto a frases como “¿Qué tiene Macri en la cabeza? A pocos meses de concluir su mandato, la TV extranjera lo ridiculiza” y “TODA ESPAÑA SE RÍE CON LOS CHISTES A MACRI” (sic). Algunas de las cuentas que lo difundieron en Facebook son “VolveremosCFK” y “La Argentina de Macri nunca más”. La desinformación circula también en Twitter y entre los usuarios de WhatsApp, que lo enviaron al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que sea verificada.

Aníbal Fernández, quien fue dos veces jefe de Gabinete durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner (2009-2011 y 2015), fue otra de las personas que publicó el video falso en su cuenta de Twitter. “EN EL MUNDO… SE NOS CAGAN DE RISA” (sic), tuiteó y tuvo más de mil retuits.

Tuit de Aníbal Fernández

El video original no muestra una foto de Macri, sino de Trump

En el video viral falso se puede ver a dos presentadores españoles que reciben una “consulta” de sus televidentes: “Tenemos una duda existencial, cuando te ponen el pulpo a las brasas o a la gallega, solamente te ponen las patas… ¿Que hacen con la cabeza? ¿Se tira?”. A lo que uno de los conductores responde: “La cabeza se puede comer pero hay que limpiarla bien porque adentro están las vísceras y los excrementos. Es un animal que tiene la cabeza llena de mierda”. Luego, pide que pongan la imagen del pulpo pero en su lugar muestran una foto de Macri.

Imagen editada en donde se ve la foto de Macri en lugar de la Trump.

Sin embargo, el video está editado. El fragmento proviene originalmente del programa humorístico español “Late Motiv” subido a su canal de YouTube el 12 de junio último y, el chiste con el pulpo fue en realidad dirigido al presidente de los Estados Unidos, no a Macri.

Imagen del video original donde se puede ver a Donald Trump.

En Reverso utilizamos la herramienta web InVID, co-desarrollada por AFP, para analizar el contenido audiovisual. De esta manera pudimos comprobar que se trata del programa “Late Motiv” -un espacio televisivo en el que convergen múltiples temáticas y que se basa en género del late night show-. El conductor es Andreu Buenafuente y el que hace el chiste con Trump es Berto Romero. Uno de los indicios para encontrar el origen del video falso fue el logo del programa que se ve de forma borrosa en los videos editados.

El video original fue publicado por las cuentas oficiales de YouTube y Facebook de “Late Motiv” junto con el hashtag #LateMotiv566, que hace referencia al número de programa.

Un video, muchos fakes

Varios usuarios de redes sociales tuvieron la misma idea de editar el video con la imagen del líder político de su país. El material tenía todo para caer en la desinformación: no se menciona a Trump en ningún momento y lo único que había que modificar era una foto.

De esta manera circuló en Venezuela, con la imagen de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro; en México, con la foto de Andrés Manuel López Obrador; y en Colombia, con Iván Duque Márquez como protagonista.

La desinformación fue también desmentida por portales de fact-checking de la región, como Colombia Check, de Colombia, y El Verdadómetro, de Michoacán en México.

Reverso se comunicó con Aníbal Fernández, uno de los usuarios que publicó el video falso en su cuenta de Twitter y obtuvo más de mil retuits. Ante la consulta sobre la falsedad del contenido audiovisual, el ex jefe de Gabinete respondió: “No lo sabía pero por la noche alguien me avisó que estaba editado. Si lo hubiera borrado, habría quedado como mala fe que no tengo”. Esta práctica no es la que se recomienda a la hora de combatir una desinformación en Twitter.