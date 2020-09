“No te merecías que te echen”

Este viernes Luis Suárez se hizo la revisión médica en el Atletico Madrid y se espera en las próximas horas su presentación oficial.

Mientras tanto, en Barcelona, Lionel Messi volvió a soltar una bomba en la guerra con el Presidente del Barcelona la cual parecía que tenía un período de paz.

El argentino, publicó en sus redes sociales un posteo para despedir a su amigo uruguayo donde arremitó de manera muy fuerte contra Bartomeu:

“Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada“.