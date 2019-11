“No somos delincuentes, vamos a presentarnos”, dijo Brocado

El secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), Jorge Brocado, se refirió a la convocatoria de la Justicia a una audiencia para este viernes a las 11 a la que deberán asistir funcionarios, vecinos y gremios. El dirigente indicó que hasta este jueves a la mañana no habían sido notificados del amparo presentado por el área Legal y Técnica del Municipio, para que se levante la medida de fuerza. “Siempre fuimos respetuosos de la ley y las instituciones”, sostuvo el gremialista quien agregó que en el caso que la Justicia disponga que deben volver a trabajar, demandaría “dos o tres días dejar limpia la ciudad”. Sin embargo, remarcó que esperan ser convocados a una mesa de diálogo porque hasta el momento no fueron convocados por las autoridades. “Nosotros no tenemos drama, no somos delincuentes, vamos a presentarnos donde sea”, expresó. Y cuestionó la ordenanza municipal que establece como servicio de emergencia a la recolección de residuos.