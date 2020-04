No se reinician las clases, no habrá Bienal 2020 ni espectáculos masivos

Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich al informar de que manera se producirá la gradual salida del aislamiento preventivo, social y obligatorio: “definitivamente las clases no se reiniciarán el 13 de abril y habrá importantes restricciones tanto en la circulación del transporte público como de los particulares, restringiremos al máximo la concreción de espectáculos que impliquen gran concurrencia de público y en ese sentido, aún cuando no hablamos detalladamente con Fabriciano Gómez ni los integrantes de la Fundación Urunday, objetivamente tenemos que decir que no están dadas las condiciones para realizar la Bienal de Esculturas de este año”.

Capitanich señaló también que se suspendieron los festejos del 25 de mayo que serán reprogramados para el mes de agosto.

DESCARGAR