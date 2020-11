No se podrá reclamar PCR a ciudadanos de Orán que circulen a Salta

El abogado oranense Domingo Sabag celebró el fallo que hizo lugar al amparo colectivo que ordenó al COE que se abstenga de reclamarle un test PCR negativo a los ciudadanos de ese departamento que pretendían ingresar a la ciudad de Salta. El letrado explicó que, aunque ya no se reclama esa prueba, la sentencia de la jueza Ana María Carriquiry les da garantías de que no van a disponer nuevamente esa medida si cambia la situación epidemiológica. Además, Sabag destacó que los controles no deberán superar los 45 minutos y que deberán asistir a los ciudadanos si superan ese lapso de tiempo.

“Este es un fallo de muchísima importancia porque esta barrera constituía un cercenamiento a la libertad de tránsito, consagrada en la Constitución”, aseguró y agregó que nunca se opusieron a las medidas higiénico sanitarias.