No se crearon las horas necesarias y peligra el dictado de clases

El Consejo de Políticas Institucionales de la Escuela Superior de Música de Zapala manifestó, a través de un comunicado, su “preocupación ante la no creación de horas del único plan vigente y la falta de respuesta del Consejo Provincial de Educación”.

La directora Adriana Lesta contó a Aire de todos que “no son muchas las materias que no se pueden dictar pero definen que el primer año y el pregrado de las carreras no están habilitados y es una problemática grave”. Recordó también que “por las demoras y las situaciones que el CPE no pudo resolver, en la transición de los planes, no está terminado el expediente para que las horas se habiliten y Hacienda ponga el dinero”.

Las materias afectadas son las denominadas `de creación’ y son piano popular, guitarra popular, taller LEO y Espacio de Definición Institucional de pregrado.