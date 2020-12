No quieren que sea una despedida

El Decano está obligado a ganar para seguir con chances matemáticas de jugar la final de la Copa Diego Armando Maradona. No le sirve otro resultado en el partido de hoy, a las 21.30, frente a San Lorenzo. Por otra parte, sería uno de los últimos partidos de Ricardo Zielinski como entrenador de Atlético Tucumán. Todo indicaría que asumiría en Estudiantes de La Plata. Aunque algunos no pierden las esperanzas y prefieren esperar hasta que finalice el campeonato para conocer la decisión del Ruso. “Si bien es cierto que uno escucha y lee noticias, pero hay que esperar el anuncio oficial cuando defina su situación. Si fuese por nosotros, como dijo nuestro presidente Mario Leito, le haríamos un contrato de por vida, pero eso no es posible en el fútbol. La decisión final está en sus manos y vamos a respetarla”, explicó Ignacio Golobisky, dirigente de Atlético Tucumán.

DESCARGAR