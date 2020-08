La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, dijo en LT 11 que no promoverá ningún festejo por el día del niño. Si bien puede haber algunas por comisiones barriales, no se puede alentar ningún tipo de actividad de interacción de persona a persona. El festejo será más introspectivo, hacia adentro de los domicilios, no en eventos públicos, indicó.

DESCARGAR