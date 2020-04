No podrá haber desalojos por falta de pago al menos hasta el 30 de setiembre

El Delegado en la zona Sur del Colegio de corredores públicos inmobiliarios, Jorge Altamirano en diálogo con LV4 dio detalles de la aplicación del decreto nacional 320, que congela el valor de los alquileres e impide los desalojos por falta de pago.

“La situación para nuestro sector continúa stand by –dijo Altamirano- no es uno de los que tenga el privilegio de comenzar a trabajar. Hay otros rubros que tampoco han podido hacerlo, por lo que hay algunos retrasos en, por ejemplo, pago de alquileres”.

Altamirano confirmó que los alquileres no podrán aumentar. Así quedó establecido en el Decreto nacional 320, que estipula que no podrá haber desalojo por falta de pago, al menos hasta el 30 de setiembre. Y los aumentos escalonados previstos por contrato, también han quedado congelados. No obstante, si el cliente puede pagarlo, se sugiere hacerlo.

En casos en que el locatario no pueda salir a trabajar, podrá afrontar la diferencia en el momento en que se levante la medida y podrá pagarlo en 3 a 6 cuotas.

Para evitar el contacto personal existe la opción de pago vía on line, depósito o transferencia a través de cajero automático.

Estimó que el mayor inconveniente puede darse con adultos mayores, quienes no están familiarizados con canales alternativos de pago.

En casos de dudas, puede consultarse en la página del Colegio de corredores públicos inmobiliarios www.ccpim.com.ar , donde van a encontrar un 0800 que cuenta con servicio de guardia que brinda información.