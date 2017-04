“No nos parece prudente el regreso de los visitantes a las canchas”,expresó Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, expresó hoy que el organismo que encabeza no considera “prudente el regreso de los visitantes” a las canchas para los partidos de todas las categorías del fútbol argentino y que su principal objetivo es sacar a los barras bravas de las canchas.

“No nos parece prudente el regreso de los visitantes a las canchas”, fue la escueta y contundente respuesta de Bullrich, quien esta mañana tuvo un desayuno con un grupo de periodistas, cuando fue consultada si la nueva disposición del Gobierno habilitará la presencia de las dos hinchadas en un partido.

El Gobierno nacional dictará un nuevo Reglamento sobre la Violencia en los Espectáculos Deportivos, cuya instrumentación será coordinada por el Ministerio de Seguridad con los gobiernos provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las distintas fuerzas de seguridad y los clubes intervinientes en competencias de AFA, Conmebol y FIFA.

“Primero queremos evitar los problemas que siguen habiendo fuera de los estadios, queremos desarticular las barras y erradicar el índice de violencia en el fútbol”, puntualizó la ministra, al tiempo que agregó que del tema de los visitantes “se tendría que encargar la AFA”.

La nueva norma, publicada hoy en el Boletín Oficial, se refiere también a la potestad del Ministerio de Seguridad para, en caso conveniente, restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública.

“Tenemos más de dos mil personas identificadas como barrabravas. Hemos avanzado muchísimo en los listados de barras de todo el país”, explicó Bullrich sobre el tema de los violentos que desde hace décadas se enquistaron en el fútbol nuestro.

En el transcurso de la charla, la funcionaria se mostró escéptica al ser consultada sobre unas declaraciones del nuevo presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en las que aseguraba que los barras iban a ser erradicados de las canchas al finalizar éste año.

“No sé si en el transcurso de un año podamos desarticular las barras. Quiero ser prudente al respecto de ese tema”, comentó Bullrich, en relación al alejamiento de los violentos de las tribunas.

Bullrich sostuvo que la idea era profundizar el programa “Tribuna Segura”, en el cual todos los hinchas deben concurrir al estadio con su correspondiente entrada y con su DNI, con el objetivo de detectar a aquellas personas que tengan pedido de captura o sobre las cuales pese el derecho de admisión, el cual se estrenó en septiembre de 2016.

“La idea es ir generando un sistema de ‘hincha seguro’ para aquellos seguidores que no estén relacionados con la violencia en el fútbol”, aseveró sobre el tema en cuestión.

Asimismo, la ministra reconoció que se buscará reducir el número de oficiales en los operativos policiales para un partido: “la intención es que no vayan más barras a los estadios y queremos llegar a que las policías no custodien más a los barras. El objetivo final es tener una racionalidad en el uso de las fuerzas”.

Por su parte, Guillermo Madero, director nacional de Seguridad en espectáculos deportivos, explicó que “el objetivo es que al final de este año todos los estadios estén cubiertos con ‘Tribuna Segura’. Hoy tenemos un tercio de los estadios con este sistema”.

Según el decreto 246/2017, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, la nueva norma estará destinada a prevenir los hechos de violencia en los espectáculos deportivos y a la utilización óptima de las instalaciones, el equipo y los materiales destinados al deporte y la actividad física en general.

El decreto, que es reglamentario de las leyes 20.655 y sus modificatorias y 23.184 (la recordada ley De la Rúa de 1985 que establecía un régimen penal y contravencional) y sus modificatorias, establece que será el Ministerio de Seguridad el responsable de coordinar la prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos en los estadios de los clubes que, en todo el país, participen en competencias de la AFA, Conmebol y FIFA.

El citado Reglamento deberá prever las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la integridad de las personas y la preservación de los bienes comprendidos en el ámbito de aplicación, determinando las condiciones que deberán cumplimentarse a tales fines.