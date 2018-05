“No me voy a ir del club hasta terminar mi mandato”, aseguró Moyano

El presidente de Independiente brindó una conferencia de prensa en la que anunció el pago de la convocatoria del club, que techará el estadio y sobre todo que terminará su mandato. Aseguró que el Rojo “está normalizado económicamente y que ya puede trabajar sin convocatoria”.

Al lado del presidente estaba sentado el DT de la entidad, Ariel Holan, en claro respaldo mutuo.

Para disipar cualquier tipo de dudas, Yo no me voy a ir de Independiente hasta que no termine el mandato o que me lo pidan los socios, pero no porque me apriete el gobierno, porque a mi no me corren con la parada.

Si hubiera habido algo ya me hubieran metido en cana. Pero no hay nada. Todos los días están inventando algo para atemorizarnos