“No me sumaría a un juego como el que propone ‘Perfectos desconocidos'”

La actriz Manuela Pal fue María en la película La sombra en la ventana y Soledad en el ciclo de televisión Mujeres asesinas.

María es abusada por su padre y vendida a una red de trata de personas y Soledad es engañada y llevada al norte del país para trabajar como prostituta en un bar.

-En ese momento se hablaba mucho de la violencia que se ejercía sobre las chicas secuestradas para la trata. Es un tema muy doloroso y muy real. Se hizo con mucha responsabilidad.

En cine también fue protagonista de Abrígate y en televisión, además de Mujeres asesinas, participó en más de 20 ciclos.

En teatro fue parte del elenco de Perfectos desconocidos, entre más de 10 obras. Perfectos desconocidos es una cena entre 4 parejas que se conocen de toda la vida, se proponen un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos: leer en voz alta los mensajes y las llamadas de sus celulares, su vida entera compartida por todos en ese momento; saldrán a la luz muchos aspectos ocultos.

-No me sumaría a un juego así… no me parece divertido, es invasivo. Mejor que cada uno guarde su celular en el bolsillo.

Manuela habló en la Radio Pública de su postura frente al feminismo y sobre el colectivo de actrices, entre otros temas.

Escuchá el audio completo: