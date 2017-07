“No me arrepiento para nada de la arenga que hice”

El entrenador de Gimnasia de Jujuy se refirió al audio de lo que le dijo a sus jugadores en la previa al partido ante Chacarita.

Tras la polémica generada por la difusión del audio, el director técnico del Lobo, Gamboa habló con “Código Deportivo” y comentó “No me arrepiento de lo que digo en la arenga, lo evalúo y me parece fantástico; tengo una mezcla de tristeza y desilusión, el audio va dirigido exclusivamente a las situaciones personales de cada jugador que tenían la posibilidad de vivir ese partido, el objetivo era ganarlo y al mismo tiempo en lo personal sabemos que hay jugadores a los que se les termina el contrato y ellos se juegan una renovación; por eso digo que se van a llevar un premio que va a repercutir en sus carreras y esto no son veinte pesos”

Por último el entrenador sentenció “Yo no le permito a nadie que invente sobre la manera en la que manejo, tengo muchos errores pero nunca voy a dejar que manchen mi apellido; el que quiere desfigurar ese audio es un sinvergüenza”

EL AUDIO EN CUESTIÓN

En las redes sociales y en medios nacionales trascendió la grabación con las palabras con las que se dirigió Fernando Gamboa antes del partido con Chacarita el pasado fin de semana.