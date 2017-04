“No me arrepiento de haber contratado a Bauza”,expresó Armando Pérez

El ex titular del Comité de Regularización de la AFA, Armando Pérez, reconoció hoy que no se arrepiente de “haber contratado a Edgardo Bauza”, quien fue despedido ayer como director técnico del Seleccionado argentino por los nuevos directivos, encabezados por el presidente Claudio Tapia.

Además, Pérez, quien es presidente de club Belgrano de Córdoba, expresó que “los técnicos son todos buenos hasta que se sientan a hablar de dinero”.

“En AFA todos hacían cola para renunciar, ahora todos hacen cola para entrar”, agregó el titular del club “celeste”; afirmó que “no ha quedado una sola deuda en AFA”, y sobre los entrenadores consideró que “son todos buenos hasta que se sientan a hablar de dinero”.

Asimismo, remarcó que durante su gestión se trató de ahorrar dinero de todas las maneras posibles: “en el último mes nos morimos de calor, no gastamos ni en aire acondicionado y a Bauza le dije que no viaje a Europa a ver los jugadores, por costos”, dijo y afirmó: “No ha quedado una sola deuda en AFA”.

“La plata que entra en AFA es increíble. La rescisión del contrato de Bauza no es nada”, consideró, a la vez que comentó: “Adidas nos adelantó tres millones de euros y quedan 29 millones”.

A fin de mes habrá elecciones en Belgrano, y Pérez acompaña la lista que tiene a Jorge Francesqui como candidato a presidente, y al respecto dijo: “Voy a seguir trabajando con Francesqui. No en la Comisión Directiva, pero sí en el club, quiero seguir”.

Y sobre el partido que tienen los ‘celestes’ ante Talleres el próximo sábado en el clásico cordobés, Pérez dijo: “Ojalá el sábado se tiña todo el día de celeste. Es muy importante para el club ganarle a Talleres. Debemos recuperar la confianza”.