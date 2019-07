No hubo Quorum

Este miercoles, se debía llevar acabo la reunión de SuperLiga para votar el estatuto del nuevo torneo próximo a comenzar y darle luz verde al inicio del fútbol de Primera División.

El grupo de dirigentes que impulsa la idea de cambiar el formato de descensos en la próxima temporada, no se hizo presente en dicha reunión para no dar quorum, no aprobar la disputa del nuevo torneo y poner en duda el inicio del mismo.

Dichos clubes son: Newell’s, Rosario Central, Arsenal, Argentinos, Banfield, Lanús, Central Córdoba, Colón, Estudiantes, Gimnasia y Patronato.

En cambio si estuvieron: Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Unión, Vélez, Huracán, Talleres, Godoy Cruz y Defensa y Justicia. El único ausente con aviso fue Aldosivi.

En principio, el próximo lunes habría una nueva reunión para intentar llegar a un acuerdo y comenzar el 27-7 el próximo torneo.