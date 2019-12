No hay necesidad de divertirse a costa del sufrimiento de las demás personas

Así lo manifestó la Dra Ingrid Waisman en diálogo con Radio Nacional en el programa Desayuno Weekend.

La Médica Pediatra Neonatóloga habló de los riesgos a los que estamos expuestos en época de fiestas ante el uso de pirotecnia. Y agregó que dichos artefactos contienen pólvora y por eso a su modo también son armas. Además, explicó el tipo de daños que pueden ocasionar como quemaduras o lesiones en los ojos que frecuentemente son muy serias y podrían derivar en la pérdida total de la visión.

Como integrante del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Asociación Argentina de Pediatría, la médica contó que recomiendan que no se use pirotecnia, ya que también afecta a personas autistas con hipersensibilidad acústica que no pueden soportar los ruidos y comentó que incluso hay niños, que se ponen tan nerviosos que se auto-lesionan, y adultos que sufren ataques de pánico.

La Dra Waisman también dió pautas de cómo debemos reaccionar en caso de quemaduras y comentó que hay muchos malos hábitos o creencias erróneas que no solucionan el problema sino que lo empeoran.