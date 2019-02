“No hay música mejor que otra, porque no hay personas mejores que otras”

Escuchamos Ed Sheeran, Bee Gees, David Bowie y Queen porque no hay música que valga más que otra, así como no hay personas que valgan más que otras.

Ornella Vanoni, Soda Stereo, Andrea Echeverri, Esteman, Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Abel Pintos y Gustavo Ceratti.

Piazzolla por los franceses Swingle singer, y por Daniel Barenboim. Barenboim interpretando a Chopin. Swingle singer haciendo a Johann Sebastian Bach. Bobby Macferrin, Vicentico, Seu Jorge, Andrés Calamaro, Palito Ortega, y Bola de Nieve.

Onda Vaga, Elvis Presley, Ana Prada y Pet Shop Boys.

Los grupos vocales Buenos Aires 8 y su disco Hora 8, con composiciones de Astor Piazzolla; y Os cariocas, haciendo La cumparsita. También Jerry Rivera y su disco con temas de Carlos Gardel; Susana Rinaldi y una versión electrónica; Mariano Mores haciendo Tanguera, y su relación con The police, Moulin Rouge y Fatboy Slim.

Sing carpenters, Tony Orlando y downs, Moris y Roberta Flack.

Daniela Mercury , Rubén Blades, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Serú Giran y Raúl Porchetto.

Gaby, Fofó y Miliki y La Gallina Turuleca; María Elena Walsh y la Canción del Jacarandá; Twist del mono liso por Sandra Mihanovich; Como la cigarra por Ariel Rot y Tru la la; Adicto a ti por Walter Olmos y Tu mal, de Adicta.

Héctor Lavoe, Marvin Gaye, Los Rehenes , Cyndi Lauper y Nacha Guevara, porque no hay música que valga más que otra, así como no hay personas que valgan más que otras.

Quentin Crisp, Sting, su Englishman in new york, y sus versiones. Wynton Marsalis, Eric Clapton y Rubén Blades.

Sumo, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Maradona, Miranda, Carlos Gardel y Rubén Rada.

Julie Andrews, Dick Van Dyke y The pearlie Chorus: Supercalifragilisticexpialidocious; Gene Kelly Singin’ in the rain; Danny Kaye, Miguel Martin, El rap de las hormigas, Paralamas do sucesso.

Toots Thielemans, Horacio Molina , Franco Luciani, Juana molina y Eduardo Mateo.

Mikis Theodorakis, Demis Roussos , Barry White, Tim Maia y Dante Spinetta.

Luis Miguel, Armando Manzanero y Madonna.

The Manhattan Transfer, Marcedes Sosa, Djavan, Ketama y Ana Belén.

Bobby Hebb, Carlos Nuñez, Trio Nordestino Paco De Lucia, La cabra Mecánica.

Jorge Ben Jor, Los auténticos decadentes, Los fabulosos cadillacs, La mosca, U2 y Youssou d’andour.

El violinista del amor y los pibes que miraban, Rolando Alarcón, Ricardo Molina, Miguel de Molina, Ángela Molina, Manuel Bandera, Antonio Vega, A furia do acucar, Mr. Sandman y The Rose.

Raffaella Carrá, Tina Charles, Anita Ward, Wesley Safadão, Natalia Lafourcade, Devendra Banhart, Brett Dennen.

Roberto Goyeneche, María Graña, Fito Páez, Sandra Mihanovich, Andrés Calamaro, Usted señálemelo y Youssou N’dour feat. Neneh Cherry

Joan Manuel Serrat, Son de madera, Atlántico, Stromae, Toumani Diabaté, Sidiki Diabeté, Toumani Diabaté, Hiba Tawaji, e Ibrahim Maalouf.

Frank Sinatra y Count Basie, Quincy Jones, The Brothers Johnson, Michael Jackson, y USA for Africa.

Gerry Mulligan, Paul Desmond, Joe Henderson, Diana Krall, Ringo Starr , Sammy Davis y The Beatles.

Marcelo Dellamea, José Luis Perales, Yaco Monti y La Renga.

Rubén Blades, Julio Iglesias, Wynton Marsalis, Mina, Artie Shaw, Sumo, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.

Canción de amor (El Padrino 1) , el bueno el malo y el feo (Ennio Morricone), Nino Rota, Ramin Djawadi , Willie Colón, Hermanos Lebrón

Chavela Vargas, Joaquin Sabina, Pedro Guerra, Chabuca granda, Dos más uno, Los Mirlos.

Che & Ulises Hadjis, Pedropiedra, Soda Stereo, Aerosmith & Run D.M.C., Darke y Gepe.

Maurice Ravel, Pedro Aznar, William Orbit, Manuel de Falla, Paco de Lucía, Ketama y Juanlu.

Tango & Rock: Los auténticos decadentes, Virus por Cucuza y Mateo Castiello, Fito Páez por Raúl Lavié, Amelita Baltar y Luis Alberto Spinetta, Almendra, y Rodolfo Mederos.

Led Zeppelin, AC/DC y Lou Reed.

Ana Belén, Cecilia Krull, Los Abuelos de la Nada, Miranda! y Paz Martínez.

Thievery corporation, Amal Hijazi, Azis, María & Azis, Kimbra, y Charly García.