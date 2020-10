“No hay consenso social para mayores restricciones”, admiten desde Salud

“Venimos a compartir experiencias y a aunar esfuerzos. Hasta ahora el trabajo de Salud en Córdoba ha sido muy bueno”, expresó hoy el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli, de visita en nuestra provincia. “Claramente la pandemia se generalizó. Por eso crecen los casos en Córdoba”, explicó al tiempo que descartó que Nación recomiende un regreso de fase. “Eso lo decide la propia jurisdicción. Todos los que estamos en gestión entendemos que la sociedad está cansada de las restricciones. Si no hay consenso social debemos apelar a las responsabilidades de cada uno”, afirmó Bonelli esta mañana entrevistado por la Radio Pública de Córdoba. “Desde el Gobierno se hace mucho, pero no se puede controlar todo. Nosotros encontramos destruido el sistema de salud, no teníamos ni Ministerio y la verdad es que en estos 6 meses es enorme el esfuerzo realizado y lo logramos. Pasamos a 12 mil camas entre sector público y privado”, destacó el funcionario.

