No habrá reinicio de clases presenciales por varias razones dijo #Carlos Arce, vicegobernador de la provincia de #Misiones, esto toma en cuenta el asunto de vulnerabilidad de maestros, el riesgo a los niños y en general a toda la sociedad.

En la provincia se ha creado un, Comité Asesor Sanitario Epidemiológico que está formado por el Gobernador, el vicegobernador, infectólogos, epidemiólogos, ministro de transporte y el ministro de Salud Pública, entre otros

El Gobernador siempre lo dijo y los sostenemos nosotros, cuando volvamos, será por una cuestión científica, cuando estén dadas las condiciones epidemiológicas; mientras eso no ocurra, no podremos volver”. #Carlos Arce, aclaro que y no son opiniones personales, sino que hay una serie de protocolos y recomendaciones que se exigirá cumplir, para que el regreso a clases presenciales sea una realidad. En su mayoría, son puntos que ya se encuentran acordados en el Consejo Federal de Educación entre los Ministros del área.