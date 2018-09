No habilitarán el sector de campamentos en Banco Pelay

La directora de turismo municipal, María Laura Saad indicó que en Banco Pelay no se podrá habilitar el campamento por falta de prestación de servicios. Comentó que el municipio no está en condiciones para prestar los servicios, ya que no se tiene los sanitarios suficientes, ni las tomas de agua.

La directora de turismo por otro lado lamentó “La situación económica nos ha obligado a retraernos un poco. No creo que Pelay vuelva a ser lo que fue hace 20 años porque hoy también hay otros lugares como La Isla del Puerto y Paso Vera”.